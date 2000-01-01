Богданов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1988
Сын: Богданов Вячеслав Степанович
Мать ребёнка: Музыченко Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
25.09.1990
Дочь: Богданова Юлия Степановна
Мать ребёнка: Музыченко Любовь Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно