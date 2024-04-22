Улыбина (Калденкова) Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улыбина (Калденкова) Елизавета Григорьевна

Место рождения

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Улыбина Матрёна Сергеевна

Отец ребёнка: Улыбин Сергей Кузьмич

Рождение ребёнка
15.11.1913 ст.

Сын: Улыбин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Улыбин Сергей Кузьмич

Кочкурово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улыбин Сергей Кузьмич

Смерть
1958
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
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