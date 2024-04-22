Улыбина (Калденкова) Елизавета Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Улыбина Матрёна Сергеевна
Отец ребёнка: Улыбин Сергей Кузьмич
Рождение ребёнка
15.11.1913 ст.
Сын: Улыбин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Улыбин Сергей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область