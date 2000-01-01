Кузнецова Мария Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Мария Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Кузнецов Семен Елистратов

Отец ребёнка: Кузнецов Елистрат Климов

Рождение ребёнка
1733

Сын: Кузнецов Петр Елистратов

Отец ребёнка: Кузнецов Елистрат Климов

Рождение ребёнка
1734

Сын: Кузнецов Денис Елистратов

Отец ребёнка: Кузнецов Елистрат Климов

Рождение ребёнка
1735

Сын: Кузнецов Пимен Елистратов

Отец ребёнка: Кузнецов Елистрат Климов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Елистрат Климов

Смерть
Неизвестно
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