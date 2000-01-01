Кузнецова Мария Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Кузнецов Семен Елистратов
Отец ребёнка: Кузнецов Елистрат Климов
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Кузнецов Елистрат Климов
Рождение ребёнка
1734
Сын: Кузнецов Денис Елистратов
Отец ребёнка: Кузнецов Елистрат Климов
Рождение ребёнка
1735
Сын: Кузнецов Пимен Елистратов
Отец ребёнка: Кузнецов Елистрат Климов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно