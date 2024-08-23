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Гельд София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гельд Иоганн Андреас Готфритович

Рождение ребёнка
?.08.1857

Сын: Гельд Иоганн Христиан Андреасович

Отец ребёнка: Гельд Иоганн Андреас Готфритович

Розовка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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