Гельд София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1857
Сын: Гельд Иоганн Христиан Андреасович
Отец ребёнка: Гельд Иоганн Андреас Готфритович
Розовка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно