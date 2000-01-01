Петрова Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.?
Дата смерти07.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1945
Дочь: Петрова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1956
Сын: Петров Александр Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Митино, Моск. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатикова Оксана Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штыкина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Иванович
Смерть
07.03.?