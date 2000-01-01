Петрова Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.?

Дата смерти

07.03.?

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1945

Дочь: Петрова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1956

Сын: Петров Александр Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Митино, Моск. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Виктор Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатикова Оксана Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штыкина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Иванович

Смерть
07.03.?
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