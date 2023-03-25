Луконин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Луконин Луконин
Рождение ребёнка
1897
Сын: Луконин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Луконин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рысьева Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луконина Агрепина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луконина Мария Владимировна
Смерть
Неизвестно