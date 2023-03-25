Луконин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луконин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луконин Луконин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Луконин Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Луконин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рысьева Анна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луконина Агрепина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луконина Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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