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Стародубцева Дарья Ивановна

Место рождения

с. Затолокино Льговского уезда Курской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стародубцева) Стефанида

Отец ребёнка: Стародубцев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Егор

Отец ребёнка: Стародубцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Гавриил

Отец ребёнка: Стародубцев Василий

Рождение ребёнка
22.12.1888

Сын: Стародубцев Иван

Отец ребёнка: Стародубцев Василий

Смерть
Неизвестно

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