Стародубцева Дарья Ивановна
Место рожденияс. Затолокино Льговского уезда Курской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стародубцева) Стефанида
Отец ребёнка: Стародубцев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Егор
Отец ребёнка: Стародубцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Гавриил
Отец ребёнка: Стародубцев Василий
Рождение ребёнка
22.12.1888
Сын: Стародубцев Иван
Отец ребёнка: Стародубцев Василий
Смерть
Неизвестно