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Сазонов Алексей Васильевич

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Место рождения

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

25.09.1925

Дата смерти

12.07.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Бракосочетание
29.08.1951

Жена: Сазонова (Буланина) Анна Дмитриевна

Горячеисточненская, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
13.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сазонова (Буланина) Анна Дмитриевна

Величаевское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
12.07.1985
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

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