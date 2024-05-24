Сазонов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1925
Дата смерти12.07.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.08.1951
Горячеисточненская, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
13.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сазонова (Буланина) Анна Дмитриевна
Величаевское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
12.07.1985
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика