Семенов Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Яковлев Семен

Мать: Арсеньева Клеопатра

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