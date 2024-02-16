Евсеев Виктор Владимирович 21.10.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евсеев Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1955

Дата смерти

16.02.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1955

Отец: Евсеев Владимир Платонович

Мать: Евсеева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1976

Дочь: Девятерикова Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
21.05.1980

Сын: Евсеев Владимир Викторович

Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
23.04.1987

Дочь: Лаухина Галина Викторовна

Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Николаевна

Смерть
16.02.2024

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