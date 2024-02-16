Евсеев Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1955
Дата смерти16.02.2024
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1955
Рождение ребёнка
14.09.1976
Дочь: Девятерикова Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
21.05.1980
Сын: Евсеев Владимир Викторович
Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
23.04.1987
Дочь: Лаухина Галина Викторовна
Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Николаевна
Смерть
16.02.2024