Загораев Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения08.10.1955 ст.
Дата смертиОколо 1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.07.1891 ст.
Дочь: Усина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Загораева Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
30.03.1896 ст.
Сын: Загораев Иосиф Николаевич
Мать ребёнка: Загораева Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
06.05.1898 ст.
Сын: Загораев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Загораева Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Сальникова Фелиция Николаевна
Мать ребёнка: Загораева Надежда Яковлевна
Рождение
08.10.1955 ст.
Отец: Загораев Федор Абрамович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1955
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область