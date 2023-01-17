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Загораев Николай Федорович

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Место рождения

Ульково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.10.1955 ст.

Дата смерти

Около 1955

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.07.1891 ст.

Дочь: Усина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Загораева Надежда Яковлевна

Ульково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.03.1896 ст.

Сын: Загораев Иосиф Николаевич

Мать ребёнка: Загораева Надежда Яковлевна

Ульково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.05.1898 ст.

Сын: Загораев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Загораева Надежда Яковлевна

Ульково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Сальникова Фелиция Николаевна

Мать ребёнка: Загораева Надежда Яковлевна

Рождение
08.10.1955 ст.

Отец: Загораев Федор Абрамович

Мать: не указана

Ульково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загораева Надежда Яковлевна

Смерть
Около 1955
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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