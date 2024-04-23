Гагаркина Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагаркина Екатерина Иванова

Гагаркина Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаркин Протасий Алексеев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гагаркин Федор Протасиев

Отец ребёнка: Гагаркин Протасий Алексеев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гагаркин Василий Протасиев

Отец ребёнка: Гагаркин Протасий Алексеев

Рождение ребёнка
20.01.1857 ст.

Сын: Гагаркин Григорий Протасиев

Отец ребёнка: Гагаркин Протасий Алексеев

Окуневское, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.