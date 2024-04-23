Гагаркина Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Гагаркин Протасий Алексеев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гагаркин Василий Протасиев
Отец ребёнка: Гагаркин Протасий Алексеев
Рождение ребёнка
20.01.1857 ст.
Сын: Гагаркин Григорий Протасиев
Отец ребёнка: Гагаркин Протасий Алексеев
Окуневское, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно