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Бикмуллин Фазулла

Место рождения

с.Новые Чечкабы

Дата рождения

15.09.1938

Дата смерти

01.10.2008

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

1973 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1938

Отец: Бикмуллин Шафигулла

Мать: Бикмуллина (Хасанова) Шамсулниса

Рождение ребёнка
1973

Сын: Бикмуллин Фирдус

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.10.2008

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