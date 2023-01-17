Мисюра Параскева Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисюра Параскева Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1912

Муж: Мисюра Емельян Никодимович

Рождение ребёнка
06.09.1913

Сын: Мисюра Иоанн Емельянович

Отец ребёнка: Мисюра Емельян Никодимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.11.1914

Дочь: Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Мисюра Емельян Никодимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Мисюра Василий Емельянович

Отец ребёнка: Мисюра Емельян Никодимович

Рождение ребёнка
24.09.1921

Сын: Мисюра Николай Емельянович

Отец ребёнка: Мисюра Емельян Никодимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисюра Моисей Емельянович

Отец ребёнка: Мисюра Емельян Никодимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочка Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Мисюра Емельян Никодимович

Развод
Неизвестно

Муж: Мисюра Емельян Никодимович

Смерть
Неизвестно
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