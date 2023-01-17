Мисюра Параскева Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1912
Рождение ребёнка
06.09.1913
Отец ребёнка: Мисюра Емельян Никодимович
Рождение ребёнка
13.11.1914
Дочь: Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Мисюра Емельян Никодимович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мисюра Василий Емельянович
Отец ребёнка: Мисюра Емельян Никодимович
Рождение ребёнка
24.09.1921
Сын: Мисюра Николай Емельянович
Отец ребёнка: Мисюра Емельян Никодимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мисюра Моисей Емельянович
Отец ребёнка: Мисюра Емельян Никодимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочка Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Мисюра Емельян Никодимович
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно