Дарья Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Антонов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Марфа Фомина (Чна)
Отец ребёнка: Фома Антонов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Иринья Фомина (Чна)
Отец ребёнка: Фома Антонов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Федосья Фомина (Чна)
Отец ребёнка: Фома Антонов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Степан Фомин (Ич)
Отец ребёнка: Фома Антонов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Марья Фомина (Чна)
Отец ребёнка: Фома Антонов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1834