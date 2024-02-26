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Дарья Иванова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1788 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1796 г.р.
Около 1803 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Антонов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Марфа Фомина (Чна)

Отец ребёнка: Фома Антонов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Иринья Фомина (Чна)

Отец ребёнка: Фома Антонов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Федосья Фомина (Чна)

Отец ребёнка: Фома Антонов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Степан Фомин (Ич)

Отец ребёнка: Фома Антонов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Марья Фомина (Чна)

Отец ребёнка: Фома Антонов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1834

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