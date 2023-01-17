Потяркин Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения28.11.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1950
Рождение ребёнка
23.03.1974
Дочь: Чижова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Потяркина Татьяна
Рождение ребёнка
22.07.1980
Сын: Потяркин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Потяркина Татьяна
Место жительства
2021
живет в Соломбале, в августе встречались
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потяркина Татьяна