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Потяркин Владимир Петрович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

28.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1950

Отец: Потяркин Пётр Андреевич

Мать: Потяркина Валентина Михайловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.03.1974

Дочь: Чижова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Потяркина Татьяна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.07.1980

Сын: Потяркин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Потяркина Татьяна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
2021
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
живет в Соломбале, в августе встречались
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Татьяна

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