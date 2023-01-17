Старобор Елена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старобор Елена Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1907

Дочь: Береза Анастасия Лазаревна

Отец ребёнка: Бухтий Лазарь Сергеевич

Баландино, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.08.1916

Сын: Бухтин Артем Лазаревич

Отец ребёнка: Бухтий Лазарь Сергеевич

Баландино, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухтий Лазарь Сергеевич

Смерть
1932
Баландино, Черкаська область
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