Старобор Елена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1907
Дочь: Береза Анастасия Лазаревна
Отец ребёнка: Бухтий Лазарь Сергеевич
Рождение ребёнка
20.08.1916
Отец ребёнка: Бухтий Лазарь Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1932