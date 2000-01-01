Рахимов Мансаф Файзрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Мансаф Файзрахманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951

Отец: Рахимов Файзрахман Файзуллоевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1976

Дочь: Рахимова Римма Мансафовна

Мать ребёнка: Рахимова Альфира Галимзяновна

Рождение ребёнка
27.08.1977

Дочь: Кучина Светлана Мансафовна

Мать ребёнка: Рахимова Альфира Галимзяновна

Рождение ребёнка
31.08.1979

Дочь: Ибрагимова Лиана Мансафовна

Мать ребёнка: Рахимова Альфира Галимзяновна

Смерть
Неизвестно
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