Рахимов Мансаф Файзрахманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951
Отец: Рахимов Файзрахман Файзуллоевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1976
Дочь: Рахимова Римма Мансафовна
Мать ребёнка: Рахимова Альфира Галимзяновна
Рождение ребёнка
27.08.1977
Дочь: Кучина Светлана Мансафовна
Мать ребёнка: Рахимова Альфира Галимзяновна
Рождение ребёнка
31.08.1979
Дочь: Ибрагимова Лиана Мансафовна
Мать ребёнка: Рахимова Альфира Галимзяновна
Смерть
Неизвестно