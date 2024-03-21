Симкина (Болотина) Циля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайкина (Симкина) Этя
Отец ребёнка: Симкин Израиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симкин Израиль
Рождение ребёнка
Около 1974
Сын: Хайкин Александр
Отец ребёнка: Симкин Израиль
Смерть
Неизвестно