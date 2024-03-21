Симкина (Болотина) Циля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симкина (Болотина) Циля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1916 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайкина (Симкина) Этя

Отец ребёнка: Симкин Израиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симкин Израиль

Рождение ребёнка
Около 1974

Сын: Хайкин Александр

Отец ребёнка: Симкин Израиль

Смерть
Неизвестно

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