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Школьникова Фаина Дмитриевна
Школьникова Фаина Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.06.2016
Пол
Женский
Отец
Школьников Дмитрий Николаевич
1976 г.р.
Мать
Решетняк Елена
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2016
Отец:
Школьников Дмитрий Николаевич
Мать:
Решетняк Елена
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