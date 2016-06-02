Школьникова Фаина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Школьникова Фаина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.2016

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2016

Отец: Школьников Дмитрий Николаевич

Мать: Решетняк Елена

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