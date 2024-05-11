Кривошеев Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеев Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Кривошеева Фаина Николаевна
Рождение ребёнка
13.03.?
Сын: Кривошеев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Кривошеева Фаина Николаевна
Рождение ребёнка
14.07.1965
Сын: Кривошеев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Кривошеева Фаина Николаевна
Шоя-Кузнецово, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно