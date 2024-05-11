Кривошеев Яков Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривошеев Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Кривошеева Фаина Николаевна

Рождение ребёнка
13.03.?

Сын: Кривошеев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Кривошеева Фаина Николаевна

Рождение ребёнка
14.07.1965

Сын: Кривошеев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Кривошеева Фаина Николаевна

Шоя-Кузнецово, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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