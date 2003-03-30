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Сулейменов Илья Артурович

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

30.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2003

Отец: Сулейменов Артур Хасанович

Мать: не указана

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Место жительства
С 2003 по 2021
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.2010 по 01.07.2021
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
МБОУ Школа №1. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С 01.09.2021 по 01.11.2022
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Национальный исследовательский университет ИТМО. Факультет: Мехатроника и робототехника. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Место жительства
С 2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
С 01.09.2023 по 01.07.2027
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Институт: Машиностроения, материалов и транспорта. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Подвиг
Неизвестно
Музыкальные достижения: Окончил музыкальную школу. Состоит в нескольких музыкальных группах.
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