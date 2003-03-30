Сулейменов Илья Артурович
Место рождения
Дата рождения30.03.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2003
Отец: Сулейменов Артур Хасанович
Место жительства
С 2003 по 2021
Образование
С 01.09.2010 по 01.07.2021
МБОУ Школа №1. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С 01.09.2021 по 01.11.2022
Национальный исследовательский университет ИТМО. Факультет: Мехатроника и робототехника. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Место жительства
С 2021
Образование
С 01.09.2023 по 01.07.2027
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Институт: Машиностроения, материалов и транспорта. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.
Подвиг
Неизвестно
Музыкальные достижения: Окончил музыкальную школу. Состоит в нескольких музыкальных группах.