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Бойчук Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойчук Андрей

Мать: Бойчук Ярина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойчук Павлина Васильевна

Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойчук Петр Васильевич

Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойчук Нина Васильевна

Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойчук Софья Васильевна

Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
03.03.1926

Дочь: Бойчук Александра Васильевна

Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
05.02.1930

Сын: Бойчук Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
22.05.1936

Дочь: Бойчук Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
24.07.1939

Дочь: Бойчук Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна

Смерть
20.08.1943

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