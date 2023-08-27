Бойчук Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бойчук Андрей
Мать: Бойчук Ярина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойчук Павлина Васильевна
Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойчук Нина Васильевна
Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойчук Софья Васильевна
Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
03.03.1926
Дочь: Бойчук Александра Васильевна
Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
05.02.1930
Сын: Бойчук Николай Васильевич
Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
22.05.1936
Дочь: Бойчук Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
24.07.1939
Дочь: Бойчук Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна
Смерть
20.08.1943