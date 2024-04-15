Мордвин Николай Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мордвин Даниил Николаевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мордвина Елизавета Николаевна
Восприемник
05.03.1855 ст.
Николаевка, Сумська область
Герасим Максимович Горбатенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно