Мордвин Николай Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвин Николай Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мордвин Даниил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мордвина Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
05.03.1855 ст.
Николаевка, Сумська область
Герасим Максимович Горбатенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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