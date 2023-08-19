Попкова (Стародубова) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Стародубова) Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1924

Дата смерти

22.12.1994

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Стародубова (Солдаева) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
21.04.1964

Дочь: Степанова (Попкова) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Попков Николай Антонович

Помряскино, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.12.1994

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