Попкова (Стародубова) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1924
Дата смерти22.12.1994
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1924
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1964
Дочь: Степанова (Попкова) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Попков Николай Антонович
Помряскино, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.12.1994