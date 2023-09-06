Земцовская (Галашева) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемцовская (Галашева) Параскева Алексеевна

Земцовская (Галашева) Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

19.01.1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Галашев Алексей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.04.1849 ст.

Муж: Земцовский Иван Тимофеевич

сочетался первым браком
Рождение ребёнка
16.01.1850 ст.

Сын: Земцовский Максим Иванович

Отец ребёнка: Земцовский Иван Тимофеевич

Смерть
19.01.1850 ст.
умерла от родов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.