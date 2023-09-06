Земцовская (Галашева) Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 ст.
Дата смерти19.01.1850 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Галашев Алексей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1849 ст.
сочетался первым браком
Рождение ребёнка
16.01.1850 ст.
Сын: Земцовский Максим Иванович
Отец ребёнка: Земцовский Иван Тимофеевич
Смерть
19.01.1850 ст.
умерла от родов