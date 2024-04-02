Василенко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Василенко Клавдия
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Василенко Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василенко Клавдия
Смерть
Неизвестно