Василенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасиленко Иван

Василенко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Василенко Максим Максимович

Мать: Мигаль Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Василенко Клавдия

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Василенко Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Клавдия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close