Матрена Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Антон Карпов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Смагин Максим Андреев (Емельянов)
Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов
При рождении сына Никифора указан как АНДРЕЕВ, в записи о смерти сына Никифора указан как ЕМЕЛЬЯНОВ. Т е или сын или внук Емельяна.
Рождение ребёнка
1761
Сын: Смагин Иван Андреев
Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Смагина Анна Андреева
Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Смагина Феила Андреева
Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов
Смерть
После 1805