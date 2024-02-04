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Матрена Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Антон Карпов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смагин Андрей Емельянов

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Смагин Максим Андреев (Емельянов)

Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
При рождении сына Никифора указан как АНДРЕЕВ, в записи о смерти сына Никифора указан как ЕМЕЛЬЯНОВ. Т е или сын или внук Емельяна.
Рождение ребёнка
1761

Сын: Смагин Иван Андреев

Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Смагин Михаил Андреев

Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Смагина Анна Андреева

Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Смагин Василий Андреев

Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Смагина Феила Андреева

Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Смагин Алексей Андреев

Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Смагин Григорий Андреев

Отец ребёнка: Смагин Андрей Емельянов

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1805

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