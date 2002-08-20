Жуков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1971
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971
Отец: Жуков Павел
Мать: Жукова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.2002
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Жукова Альбина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Жукова Альбина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Жукова Альбина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Альбина
Смерть
2008