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Жуков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: Жуков Павел

Мать: Жукова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.2002

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Жукова Альбина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Жукова Альбина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Жукова Альбина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Альбина

Смерть
2008
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