Хватова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хватова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хватов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хватов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хватов Калистрат Михайлович

Отец ребёнка: Хватов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хватов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хватов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хватов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хватов ? Погибли Всей Семьей

Отец ребёнка: Хватов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
13.11.1914

Дочь: (Хватова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Хватов Михаил Максимович

Смерть
Неизвестно

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