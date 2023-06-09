Логачева (Лаврова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логачева (Лаврова) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: Мармулева (Лаврова) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачев Федор

Рождение ребёнка
1935

Сын: Логачев Николай Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Горб (Логачева) Валентина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1940

Сын: Логачев Александр Федорович

Отец ребёнка: Логачев Федор

Смерть
1994

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