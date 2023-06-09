Логачева (Лаврова) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логачев Федор
Рождение ребёнка
1935
Сын: Логачев Николай Федорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Горб (Логачева) Валентина Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1940
Сын: Логачев Александр Федорович
Отец ребёнка: Логачев Федор
Смерть
1994