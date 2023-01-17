Ларкин Максим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1974
Отец: Ларкин Григорий Фомич
Рождение ребёнка
03.07.2000
Мать ребёнка: Ларкина Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
04.06.2008
Дочь: Ларкина Анфиса Максимовна
Мать ребёнка: Ларкина Елена Валентиновна
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно