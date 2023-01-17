Ларкин Максим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаркин Максим Григорьевич

Ларкин Максим Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1974

Отец: Ларкин Григорий Фомич

Мать: Лабузова Валентина Иванова

Рождение ребёнка
03.07.2000

Сын: Ларкин Борис Максимович

Мать ребёнка: Ларкина Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
04.06.2008

Дочь: Ларкина Анфиса Максимовна

Мать ребёнка: Ларкина Елена Валентиновна

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларкина Елена Валентиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close