Бердникова (Курбатова) Алевтина Евгеньевна 21.04.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бердникова (Курбатова) Алевтина Евгеньевна

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась 21.04.1975

Отец
Курбатов Евгений Егорович13.06.1945 г.р.
Мать
Курбатова (Липовцева) Фаина Михайловна11.02.1946 г.р.
Супруги
Бердников Павел Михайлович19.01.1971 г.р.
Дети
Бердников Сергей Павлович12.03.1993 г.р.
(Бердникова) Татьяна Павловна26.01.1995 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1975

Отец: Курбатов Евгений Егорович

Мать: Курбатова (Липовцева) Фаина Михайловна

Бракосочетание
02.10.1992

Муж: Бердников Павел Михайлович

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
12.03.1993

Сын: Бердников Сергей Павлович

Отец ребёнка: Бердников Павел Михайлович

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
26.01.1995

Дочь: (Бердникова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Бердников Павел Михайлович

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

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