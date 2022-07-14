Бердникова (Курбатова) Алевтина Евгеньевна
женский, родилась 21.04.1975
ОтецКурбатов Евгений Егорович13.06.1945 г.р.
МатьКурбатова (Липовцева) Фаина Михайловна11.02.1946 г.р.
Супруги
Бердников Павел Михайлович19.01.1971 г.р.
Дети
Бердников Сергей Павлович12.03.1993 г.р.
(Бердникова) Татьяна Павловна26.01.1995 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1975
Бракосочетание
02.10.1992
Рождение ребёнка
12.03.1993
Сын: Бердников Сергей Павлович
Отец ребёнка: Бердников Павел Михайлович
Рождение ребёнка
26.01.1995
Дочь: (Бердникова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Бердников Павел Михайлович