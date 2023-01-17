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Петряшев Иван Павлович

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Место рождения

Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Петряшев Павел

Мать: не указана

Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 2647-П, л. 629
Военная служба
28.02.1916
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
поступил в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1360
Военная служба
06.03.1916 ст.
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Выписан из лазарета. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1360
Военная служба
27.09.1916
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уведомление о приеме раненого. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 2647-П, л. 629
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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