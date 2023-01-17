Петряшев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Петряшев Павел
Мать: не указана
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 2647-П, л. 629
Военная служба
28.02.1916
поступил в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1360
Военная служба
06.03.1916 ст.
Выписан из лазарета. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1360
Военная служба
27.09.1916
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уведомление о приеме раненого. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). Ящик 2647-П, л. 629
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно