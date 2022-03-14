Эйдензон Дора Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Эйдензон Дора

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла 1942

Супруги
Эйдензон Моисей Абрамович1907 г.р.
Дети
Эйдензон Эмиль Моисеевич1932 г.р.
Эйдензон Анатолий Моисеевич1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эйдензон Моисей Абрамович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Эйдензон Эмиль Моисеевич

Отец ребёнка: Эйдензон Моисей Абрамович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Эйдензон Анатолий Моисеевич

Отец ребёнка: Эйдензон Моисей Абрамович

Смерть
1942

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