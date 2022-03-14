Эйдензон Дора
женский, родилась Неизвестно
умерла 1942
Супруги
Эйдензон Моисей Абрамович1907 г.р.
Дети
Эйдензон Эмиль Моисеевич1932 г.р.
Эйдензон Анатолий Моисеевич1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Эйдензон Моисей Абрамович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Эйдензон Анатолий Моисеевич
Отец ребёнка: Эйдензон Моисей Абрамович
Смерть
1942