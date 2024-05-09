Трошкова (Чуракова) Пелагея Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рождения01.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1867
Бракосочетание
04.02.1887
Рождение ребёнка
28.10.1889
Сын: Трошков Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Трошков Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Трошкова Аксинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Трошков Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
27.04.1891
Сын: Трошков Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Трошков Тимофей Кириллович
Смерть
Неизвестно