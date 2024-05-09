Трошкова (Чуракова) Пелагея Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошкова (Чуракова) Пелагея Ксенофонтовна

Место рождения

Сиверуха, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

01.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1867

Отец: Чураков Ксенофонт Степанович

Мать: Чуракова Зиновия Ивановна

Сиверуха, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
04.02.1887

Муж: Трошков Тимофей Кириллович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1889

Сын: Трошков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Трошков Тимофей Кириллович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Трошкова Аксинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Трошков Тимофей Кириллович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1891

Сын: Трошков Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Трошков Тимофей Кириллович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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