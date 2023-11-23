Алексинский Алексей Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Алексинский Алексей Константинович (1874 — ?) Родился 16 марта 1874 года в семье священника села Флоровского в Юхти Угличского уезда Константина Алексинского. Состоял учителем Сергиевской церковно-при... Показать все
Бракосочетание
11.06.1899
Рождение ребёнка
02.02.1903
Смерть
Неизвестно