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Алексинский Алексей Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексинский Алексей Константинович (1874 — ?) Родился 16 марта 1874 года в семье священника села Флоровского в Юхти Угличского уезда Константина Алексинского. Состоял учителем Сергиевской церковно-при... Показать все
Бракосочетание
11.06.1899

Жена: Алексинская (Добротина) Елизавета Георгиева

Рождение ребёнка
02.02.1903

Дочь: Предтечевская (Алексинская) Валентина Алексеева

Мать ребёнка: Алексинская (Добротина) Елизавета Георгиева

Смерть
Неизвестно

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