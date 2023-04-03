Погребнякова (Люлькова) Варвара Около 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Погребнякова (Люлькова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1860 и 1867 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

1911 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.
1920 г.р.
Около 1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Люльков Иван Александров/Константинов/Михайлов/Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погребняков Василий

Рождение ребёнка
08.09.1911

Дочь: (Погребняк) Екатерина

Отец ребёнка: Погребняков Василий

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Погребняк) Мария

Отец ребёнка: Погребняков Василий

Рождение ребёнка
1915

Сын: Погребняк Иван

Отец ребёнка: Погребняков Василий

Рождение ребёнка
01.05.1920

Сын: Погребняк Михаил

Отец ребёнка: Погребняков Василий

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Погребняк Пётр

Отец ребёнка: Погребняков Василий

Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погребняков Василий

Смерть
Неизвестно

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