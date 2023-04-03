Погребнякова (Люлькова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Люльков Иван Александров/Константинов/Михайлов/Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Погребняков Василий
Рождение ребёнка
08.09.1911
Дочь: (Погребняк) Екатерина
Отец ребёнка: Погребняков Василий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Погребняк) Мария
Отец ребёнка: Погребняков Василий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Погребняк Иван
Отец ребёнка: Погребняков Василий
Рождение ребёнка
01.05.1920
Сын: Погребняк Михаил
Отец ребёнка: Погребняков Василий
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Погребняк Пётр
Отец ребёнка: Погребняков Василий
Рождение ребёнка
Около 1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погребняков Василий
Смерть
Неизвестно