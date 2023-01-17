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Корявов Сергей Егорович

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Место рождения

Зверково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

01.10.1821 ст.

Дата смерти

13.11.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1821 ст.

Отец: Корявов Егор Маркович

Мать: Корявова Анна Яковлевна

Зверково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1844 ст.

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Зверково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Корявов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Корявова Анна Лаврентьевна

Зверково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корявов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Зверково, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корявова Анна Лаврентьевна

Смерть
13.11.1901 ст.
Зверково, Дмитровский, Московская область
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