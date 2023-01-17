Корявов Сергей Егорович
Место рождения
Дата рождения01.10.1821 ст.
Дата смерти13.11.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1821 ст.
Отец: Корявов Егор Маркович
Мать: Корявова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.07.1844 ст.
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Корявова Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1901 ст.