Мысков Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мысков Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мысков Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Мыскова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мысков Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Мыскова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мыскова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергушкина Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Мыскова Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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