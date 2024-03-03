Мысков Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мысков Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Мыскова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мысков Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Мыскова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мыскова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергушкина Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Мыскова Неизвестно
Смерть
Неизвестно