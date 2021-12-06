Тиско Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиско Федор

Тиско Федор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мейшутович-Тиско Мария Хасеневна

Рождение ребёнка
15.05.1953

Дочь: Тиско Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Мейшутович-Тиско Мария Хасеневна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович-Тиско Мария Хасеневна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close