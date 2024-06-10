Пашков Трофим Аверьянович / Аверкиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти30.11.1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Пашков Аверкий Иванович
Мать: Пашкова Наталья Минова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еськова Екатерина Трофимовна
Мать ребёнка: Пашкова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкова Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Пашкова Екатерина Ивановна
Смерть
30.11.1976