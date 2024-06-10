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Пашков Трофим Аверьянович / Аверкиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

30.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Пашков Аверкий Иванович

Мать: Пашкова Наталья Минова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еськова Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Пашкова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкова Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Пашкова Екатерина Ивановна

Смерть
30.11.1976

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