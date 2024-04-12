Изот (Зотик) Феоктистов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзот (Зотик) Феоктистов

Изот (Зотик) Феоктистов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Дети

Около 1843 г.р.
1844 г.р.
Около 1845 г.р.
Около 1853 г.р.
Около 1855 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Феоктист Прохоров

Мать: Дарья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Аграфена Зотова

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
28.04.1844

Дочь: Мавра Зотова

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Тимофей Зотов

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Филипп Зотов

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Кузьма Зотов

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Военная служба
1856
отдан в рекруты
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1869
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close