Изот (Зотик) Феоктистов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Феоктист Прохоров
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Аграфена Зотова
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
28.04.1844
Дочь: Мавра Зотова
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Тимофей Зотов
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Филипп Зотов
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Кузьма Зотов
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Военная служба
1856
отдан в рекруты
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1869