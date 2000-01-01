Никитин Виктор(Виталий) Пвлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Виктор(Виталий) Пвлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

?.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Никитин Павел Михайлович

Мать: Никитина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Никитина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Андрей Витальевич

Мать ребёнка: Никитина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Тамара

Смерть
?.01.1976
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