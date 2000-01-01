Никитин Виктор(Виталий) Пвлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти?.01.1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Никитин Павел Михайлович
Мать: Никитина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: Никитина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Андрей Витальевич
Мать ребёнка: Никитина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Тамара
Смерть
?.01.1976