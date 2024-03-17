Никифор Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1898 ст.

Жена: Феодосия Ионовна

Невеста из Селижаровской волости д. Чёрная Грязь. По жениху - Емельян и Стефан Максимовы
Смерть
Неизвестно

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