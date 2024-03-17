Никифор Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1898 ст.
Жена: Феодосия Ионовна
Невеста из Селижаровской волости д. Чёрная Грязь. По жениху - Емельян и Стефан Максимовы
Смерть
Неизвестно