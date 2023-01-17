Белецкий Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1901
Дата смерти29.09.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1920 по 1944
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1944 по 1964
Смерть
29.09.1964