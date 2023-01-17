Белецкий Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белецкий Георгий Николаевич

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Место рождения

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.04.1901

Дата смерти

29.09.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1920 по 1944
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1944 по 1964
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.09.1964
Москва, город федерального значения Москва
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