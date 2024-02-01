Вагнер Антон Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагнер Антон Владимирович

Место рождения

Волжский Волгоградской области

Дата рождения

14.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1992

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Волжский Волгоградской области
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