Астафьева Мария Иосифовна (Осиповна)
Место рождения
Дата рождения21.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1814
Сын: Астафьев Александр Павлович
Отец ребёнка: Астафьев Павел Иванович
Рождение
21.07.1875
Отец: Иосиф Григорьевич
Мать: Васса Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1898
Отец ребёнка: Астафьев Павел Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Астафьев Николай Павлович
Отец ребёнка: Астафьев Павел Иванович
Смерть
Неизвестно