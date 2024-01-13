Астафьева Мария Иосифовна (Осиповна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Мария Иосифовна (Осиповна)

Место рождения

Соболево, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

21.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1814

Сын: Астафьев Александр Павлович

Отец ребёнка: Астафьев Павел Иванович

Рождение
21.07.1875

Отец: Иосиф Григорьевич

Мать: Васса Трофимовна

Соболево, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Павел Иванович

Рождение ребёнка
23.10.1898

Сын: Астафьев Павел Павлович

Отец ребёнка: Астафьев Павел Иванович

Соболево, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Астафьев Николай Павлович

Отец ребёнка: Астафьев Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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