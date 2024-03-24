Симанова (Фофанова) Степанида Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанова (Фофанова) Степанида Никифоровна

Место рождения

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Симанов Петр Ермилович

Отец ребёнка: Симанов Ермило Степанович

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симанов Ермило Степанович

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Третья ревизия 1762 года (РГАДА 350-2-1637, 350-2-1638, 350-2-1639) села Златоустовского государственные черносошные крестьяне (Златоустовский приход, РГАДА 350-2-1639) села Златоустовского деревн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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