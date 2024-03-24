Симанова (Фофанова) Степанида Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Симанов Ермило Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Третья ревизия 1762 года (РГАДА 350-2-1637, 350-2-1638, 350-2-1639) села Златоустовского государственные черносошные крестьяне (Златоустовский приход, РГАДА 350-2-1639) села Златоустовского деревн... Показать все
Смерть
Неизвестно