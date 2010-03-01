Шевелева Антонина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1932
Дата смерти01.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1932
Отец: Шевелев Степан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
?.08.1956
Сын: Селиверстов Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Селиверстов Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1958
Дочь: Селиверстова Лидия Анатольевна
Отец ребёнка: Селиверстов Анатолий Павлович
Смерть
01.03.2010