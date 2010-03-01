Шевелева Антонина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева Антонина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1932

Дата смерти

01.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1932

Отец: Шевелев Степан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
?.08.1956

Сын: Селиверстов Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Селиверстов Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1958

Дочь: Селиверстова Лидия Анатольевна

Отец ребёнка: Селиверстов Анатолий Павлович

Смерть
01.03.2010
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